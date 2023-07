The Walking Dead: Daryl Dixon - pełny zwiastun. Zombie we Francji!

fot. AMC

Serial The Walking Dead: Daryl Dixon opowie o tytułowym bohaterze (Norman Reedus), który trafi do postapokaliptycznej Francji i będzie próbował dowiedzieć się, jak to się stało, że znalazł się w Europie. Podczas swojej podróży nawiąże nowe przyjaźnie, które skomplikują jego plan powrotu do domu.

W sieci pojawiły się nowe zdjęcia promocyjne ze spin-offu The Walking Dead. Na nich możemy zobaczyć nowe bohaterki. Clémence Poésy wciela się w Isabelle, która jest inteligentną, upartą zakonnicą potrafiącą ochronić siebie i osoby, których kocha. Kobieta uciekła na wieś, gdy zaatakowali "wygłodniali". Z kolei Louis Puech Scigliuzzi gra Laurenta, 11-letniego chłopca urodzonego wtedy, gdy pojawili się "wygłodniali". Dorastał w opactwie z zakonnicami, które chroniły go przed przemocą świata zewnętrznego. Wydaje się wnikliwy i mądry ponad swój wiek. Cztery nowe zdjęcia możecie zobaczyć na początku poniższej galerii.

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia

The Walking Dead: Daryl Dixon

Podczas San Diego Comic Con zaprezentowano również nowy zwiastun serialu, który możecie obejrzeć poniżej. Przypomnijmy, że premiera pierwszego odcinka The Walking Dead: Daryl Dixon jest zaplanowana na 10 września na amerykańskim kanale AMC. Na ten moment data premiery w Polsce nie jest znana.

The Walking Dead: Daryl Dixon - zwiastun

Norman Reedus w wywiadzie z Entertainment Weekly, który przeprowadzono jeszcze przed rozpoczęciem strajku aktorów, odniósł się do wcześniejszego teasera, w którym Daryl przemierzał opustoszałą i rozległą Francję.

Pierwszy odcinek nadaje ton temu, gdzie jesteśmy. Ten zwiastun, w którym znajduję się poza miastem, pokazuje wiele scen z pierwszego epizodu. Więc ten pierwszy odcinek ma wiele w stylu: "Gdzie ja do cholery jestem?", a potem "Wow, spójrz, gdzie jestem", a także: "Daryl tam jest?". Ale nie jest nawet pewien, gdzie do cholery jest i jak to działa.

Dodał też, że w Paryżu Daryl znajdzie się w miejscach, gdzie zazwyczaj nie kręci się seriali. Wyjawił, że zobaczymy Daryla w paryskich katakumbach i Luwrze. Aktor powiedział, że tło wydarzeń będzie się zmieniać w szalony sposób.

The Walking Dead: Daryl Dixon - obsada

Oprócz wyżej wymienionych aktorów w obsadzie znajdują się też: Adam Nagaitis, Gilbert Glenn Brown, Avant Strangel, William Sciortino, Anne Charrier, Eriq Ebouaney i Romain Levi.