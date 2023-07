The Walking Dead: Daryl Dixon - nowy teaser. Główny bohater w postapokaliptycznym Paryżu

fot. AMC // zrzut z ekranu z teasera

The Walking Dead: Daryl Dixon to nadchodzący serial z uniwersum Walking Dead, w którym akcja skupia się na tytułowym bohaterze granym przez Normana Reedusa. W nim Daryl będzie próbował odnaleźć drogę do domu z postapokaliptycznej Francji.

Stacja AMC co tydzień prezentuje nowe teasery ze spin-offa. W pierwszej zapowiedzi Daryl dryfował na morzu, w drugiej przemierzał opustoszałą Francję, a w ostatniej trafił do zakonu. W najnowszym materiale promocyjnym bohater płynie łodzią po Sekwanie, a w oddali widzi m.in. zniszczoną Wieżę Eiffla. Możliwe, że w serialu zobaczymy też kolejne słynne zabytki, ponieważ Norman Reedus w jednym z wcześniejszych wywiadów wspomniał, że "zniszczą Luwr i inne rzeczy", po czym dodał, że to będzie szalone.

The Walking Dead: Daryl Dixon - teaser

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia

The Walking Dead: Daryl Dixon

The Walking Dead: Daryl Dixon - obsada i twórcy

W obsadzie oprócz Normana Reedusa są także Clémence Poésy, Adam Nagaitis, Anne Charrier, Eriq Ebouaney, Laika Blanc Francard, Romain Levi oraz Louis Puech Scigliuzzi. Za reżyserię odpowiadają Daniel Percival, Greg Nicotero i Tim Southam. Scenariusz napisał David Zabel, który jest też producentem wykonawczym serialu wraz ze wspomnianym Percivalem, Scottem M. Gimple oraz Brianem Bockrathem.

The Walking Dead: Daryl Dixon - premiera 10 września na amerykańskim AMC.