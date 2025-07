fot. AMC

Przed premierą 2. sezonu The Walking Dead: Dead City aktorzy i twórcy wypowiadali się o przyszłości serialu dość niepewnie. Przez to fani obawiali się, że nie obejrzą dalszej historii rozgrywającej się w Nowym Jorku, ale jak widać niepotrzebnie. Stacja AMC zamówiła 3. serią tego spin-offu The Walking Dead.

Nowy showrunner w 3. sezonie Dead City

Nowym showrunnerem 3. sezon serialu skupiającego się na Maggie (Lauren Cohan) i Neganie (Jeffrey Dean Morgan) został Seth Hoffman, który zastąpi na tym stanowisku Eliego Jorné, twórcę tego spin-offu. Dan McDermott, prezes ds. rozrywki i AMC Studios w AMC Networks, podziękował mu za współpracę, pisząc w oświadczeniu.

Jesteśmy wdzięczni Eliemu Jorné za dwa sezony serialu Dead City, które pozwoliły historii tych kultowych postaci wyznaczyć ekscytujący, nowy kierunek i poszerzyły to kwitnące uniwersum, prezentując nowy zakątek apokalipsy szwendaczy. Tworząc dalej nowe historie dla oddanych fanów The Walking Dead, z radością witamy w nowym sezonie doświadczonego weterana The Walking Dead, Setha Hoffmana, u boku znakomitych Lauren Cohan i Jeffreya Deana Morgana. Serial wprowadzi nowych przeciwników i sojuszników, a także poszerzy granice pełnej konfliktów relacji Maggie i Negana.

fot. AMC

Przypomnijmy, że Hoffman był scenarzystą i współproducentem wykonawczym The Walking Dead w sezonach 4-6. To on napisał scenariusze do pamiętnych odcinków Too Far Gone (finałowe starcie z Gubernatorem), JSS (historia Enid i atak Wilków) oraz No Way Out (śmierć Jessie). Ponadto twórca był też producentem Dr House'a oraz pracował przy scenariuszach do Prison Break w sezonach 2-4. Hoffman cieszy się, że powraca do uniwersum The Walking Dead, mając okazję stworzyć nowy dynamiczny sezon oraz kolejny rozdział kultowych przygód Maggie i Negana w Dead City.

Zdjęcia do 3. sezonu mają rozpocząć się tej jesieni w Bostonie. Jeffrey Dean Morgan i Lauren Cohan powrócą do swoich ról, a także będą pełnić funkcję producentów wykonawczych wraz z Hoffmanem, Scottem M. Gimple'em, Brianem Bockrathem i Colinem Walshem.

The Walking Dead: Dead City - fabuła 3. sezonu

Maggie i Negan w końcu odkładają na bok dzielące ich różnice, aby zbudować pierwszą od czasów apokalipsy prosperującą społeczność na Manhattanie, ale gdy w mieście zaczyna narastać chaos, zmuszeni są zadać sobie pytanie: czy wyciągnęli wnioski ze swoich starych ran, czy też ich mroczna przeszłość zwiastuje zgubę całemu miastu?

The Walking Dead: Dead City - dwa sezony są dostępne na platformie Canal+.

