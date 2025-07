Spin-off Shreka z Osłem będzie serialem czy filmem? Eddie Murphy zdradza nowe szczegóły

fot. materiały prasowe

Pierwszy zwiastun Shreka 5 wywołał sporo kontrowersji w mediach społecznościowych, a fani serii nie byli zadowoleni z humoru zaprezentowanego w zapowiedzi czy nowej animacji. Mimo tego prace wrą, a Eddie Murphy podzielił się aktualizacją w ich sprawie. Zapowiedział też, czego można się spodziewać po spin-offie z Osłem, o którym mówiono w przeszłości i kiedy możemy się spodziewać premiery tego projektu w kinach.

LEGO zapowiada replikę Game Boya. Zobaczcie klasyczną konsolę Nintendo w wersji z klocków!

Screen Rant rozmawiał z Eddiem Murphym o filmie The Pickup, w którym gra, ale rozmowa zeszła na temat Shreka 5. Okazuje się, że obsada głosowa nadal nagrywa swoje kwestie dialogowe i to może potrwać przez kilka miesięcy. A co ze spin-offem z Osłem w roli głównej?

We wrześniu zaczynamy prace nad Osłem. On się pojawi dopiero za trzy lata. Od dwóch pracujemy nad Shrekiem 5.

Zapytano go o to, czy Osioł będzie filmem kinowym czy projektem przeznaczonym na mniejszy ekran.

To będzie podobny film do tego, który dostał Kot w butach. To będzie mała, osobna historia Osła i jego smoczej żony. Będą też ich dzieciaki, pół osły i pół smoki. To bardzo zabawna historia. Zaczynamy we wrześniu.

