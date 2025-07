LEGO zapowiada replikę Game Boya. Zobaczcie klasyczną konsolę Nintendo w wersji z klocków!

fot. LEGO

Reklama

LEGO ponownie nawiązało współpracę z Nintendo i zapowiedziało kolejną replikę kultowej konsoli w wersji z klocków. Tym razem będzie to Game Boy – przenośne urządzenie do gier, które zadebiutowała na rynku w 1989 roku i cieszyło się dużą popularnością w pierwszej połowie lat 90.

Nowy model to wierna replika wykonana w skali 1:1, a fani z pewnością od razu rozpoznają charakterystyczną kolorystykę oraz układ przycisków. Klockowy Game Boy posiada również slot na „kartridże”, a w zestawie znajdą się dwa – z grafikami z Super Mario World oraz The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Choć z oczywistych względów model nie uruchamia gier, w zestawie znajdą się wymienne ekrany soczewkowe, przedstawiające scenę z gry lub ekran startowy Nintendo. Nie zabraknie również podstawki, dzięki której gadżet będzie można ustawić na półce czy biurku.

LEGO Game Boy - zdjęcia

LEGO Gameboy Zobacz więcej Reklama

Zobaczcie też klimatyczne wideo, które nawiązuje do klasycznej reklamy Game Boya z 1989 roku.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez LEGO (@lego) ROZWIŃ ▼

Zestaw LEGO Game Boy składa się z 421 elementów, a jego cena to 269,99 zł. Zamówienia przedpremierowe już ruszyły, a wysyłka rozpocznie się 1 października tego roku.