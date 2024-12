Samsung prezentuje nowe urządzenia audio-wideo. Ceny telewizorów Micro LED powalają!

fot. naEKRANIE

To nowoczesne projektory kina domowego The Premiere 9 i The Premiere 7, stylowy głośnik Music Frame Wicked Edition oraz bajecznie drogie telewizory Micro LED w czterech rozmiarach.

The Premiere 9 i 7 – kino domowe na najwyższym poziomie

Nowe projektory The Premiere, wyposażone w technologię lasera potójnego rzutu, to urządzenia stawiające na najwyższą jakość obrazu i funkcjonalność. Modele oferują rozdzielczość 4K i obsługę standardu HDR10+, dzięki czemu zapewniają wyraziste, realistyczne obrazy nawet w jasnych pomieszczeniach. The Premiere 9 oferuje jasność na poziomie 3450 lumenów ISO i pokrycie przestrzeni kolorów DCI-P3 w 154%, co pozwala na wrażenia zbliżone do profesjonalnego kina.

Oba modele oferują projekcję o przekątnej do 130 cali, a ich design łączy elegancką estetykę z funkcjonalnością, dzięki czemu bez problemu wkomponują się w każde wnętrze. Co więcej, wbudowane głośniki z Dolby Atmos oraz sztuczna inteligencja, podnosząca jakość obrazu i dźwięku, gwarantują niepowtarzalne wrażenia podczas oglądania.

Projektor The Premiere 9 kosztuje 19 999 zł, a model The Premiere 7 jest o połowę tańszy i kosztuje 9999 zł.

Music Frame Wicked Edition

Wraz z nadchodzącą premierą musicalu Wicked, Samsung wprowadzi limitowaną edycję głośnika Music Frame Wicked Edition. Ten stylowy, wielofunkcyjny głośnik łączy elegancki design z fotoramką inspirowaną filmem oraz dedykowanym opakowaniem z motywem Wicked. Wyróżnia się doskonałą jakością dźwięku, wypełniając pomieszczenie harmonią i głębią.

Dzięki technologii Wide Sweet Spot oraz zintegrowanym głośnikom niskotonowym, wysokotonowym i średniotonowym, Music Frame oferuje szerokie rozchodzenie się dźwięku, a jego minimalistyczna konstrukcja sprawia, że idealnie wpasowuje się w każdą aranżację wnętrza.

Obecnie standardowy Music Frame kosztuje 1399 zł w sklepie Media Expert. Cena i dostępność wersji Wicked nie została jeszcze potwierdzona.

Telewizory Micro LED – luksusowa jakość obrazu

Samsung rozszerza ofertę swych najbardziej luksusowych telewizorów Micro LED, wprowadzając modele o przekątnych 114, 101, 89 i 76 cali, z których każdy kosztuje tyle, co mieszkanie w dużym mieście. A te, jak wszyscy aż za dobrze wiemy, nie są ostatnimi laty najniższe. To najbardziej zaawansowane ekrany na rynku, oferujące wyjątkową ostrość, kontrast oraz żywe kolory dzięki zastosowaniu samoświecących diod LED o wielkości zaledwie 100 μm. Minimalistyczny Design Monolitu sprawia, że telewizory te świetnie wtapiają się w przestrzeń, gwarantując oszałamiające wrażenia wizualne.

Ceny telewizorów Micro LED prezentują się następująco:

114” 114MS1C PLN 649 999 101” 101MS1C PLN 569 999 89” 89MS1C PLN 499 999 76” 76MS1C PLN 399 999

Telewizory Micro LED to idealne połączenie najbardziej zaawansowanej technologii z minimalistycznym wzornictwem, co czyni je wymarzonym wyborem dla najbardziej wymagających miłośników kina i nowoczesnego designu.