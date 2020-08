The Walking Dead: sezon 10 i World Beyond - nowe zdjęcia

fot. materiały prasowe

Telewizja AMC przypomina fanom, że wielkimi krokami nadchodzącą premiery seriali The Walking Dead: World Beyond oraz 6. sezonu Fear the Walking Dead. W planach oczywiście jest też opóźniony finał 10. sezonu The Walking Dead, który jak się okazuje finałem nie będzie. Według nowego planu twórcy zamierzają dokręcić 6 odcinków do 10. sezonu, zanim zaczną pracę nad 11. sezonem. One będą mieć premierę dopiero w 2021 roku.

16. odcinek 10. sezonu The Walking Dead pojawi się na ekranach 4 października. Tego samego dnia będzie też premiera The Walking Dead: World Beyond. Natomiast 6. sezon Fear The Walking Dead pojawi się 11 października.

The Walking Dead - zdjęcia z 16. odcinka

The Walking Dead: sezon 10, odcinek 16

Fear The Walking Dead - zdjęcia z 6. sezonu

Fear the Walking Dead - sezon 6

The Walking Dead: Beyond - zdjęcia