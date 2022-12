The Walking Dead: Dead City - Negan wróci do starych nawyków? Jeffrey Dean Morgan o postaci

fot. materiały prasowe

Mimo że serial The Walking Dead zakończył się to niektóre postacie pojawią się w kilku spin-offach w 2023 roku. Jednym z nich jest The Walking Dead: Dead City, w którym do swoich ról powrócą Jeffrey Dean Morgan (Negan) i Lauren Cohan (Maggie). Bohaterowie trafią do postapokaliptycznego Manhattanu, który jest od dawna odcięty od stałego lądu. W opisie AMC możemy przeczytać, że rozpadające się miasto jest pełne umarłych i mieszkańców, którzy uczynili Nowy Jork swoim własnym światem pełnym anarchii, niebezpieczeństw, piękna i terroru.

Jeffrey Dean Morgan po finale The Walking Dead mówił, że skinienie Negana do Daryla oznaczało pożegnanie. Aktor powiedział, że według niego wszyscy osiągnęli porozumienie, a antybohater został w pewnym sensie zaakceptowany. Dodał, że Negana nie będzie w pobliżu - odszedł, aby założyć rodzinę i zacząć od nowa.

W The Walking Dead: Dead City akcja ma rozgrywać się kilka lat po wydarzeniach z finałowego odcinka flagowego serialu. Morgan w rozmowie z Entertainment Weekly zdradził, czego widzowie powinni się spodziewać po Neganie.

Myślę, że rozłąka prawdopodobnie pogorszy sytuację. Negan ma okazję w pewnym sensie powrócić do starych nawyków, ponieważ stanowi to dla niego mechanizm przetrwania, zwłaszcza jeśli nie jest z grupą. Grupa trochę go oswoiła i żeby się dopasować, musiał przestać być tym, kim był. I myślę, że z dala od tej grupy prawdopodobnie wpadnie w stare pułapki i zachowania.

Aktor twierdzi, że instynkt przetrwania Negana może mu dobrze służyć albo sprowadzić go na moralnie złą drogę — często w tym samym czasie.

Wiesz, to apokalipsa. Wiemy, jak Negan przetrwał. Widzieliśmy jak robił postępy, aby przeżyć i co robił, aby się przystosować. Myślę, że zawsze będzie potrafił odnaleźć się w każdej sytuacji. Ale z dala od ludzi nie radzi sobie dobrze.

Morgan dodał, że fakt, że Negan i Maggie osiągnęli pewnego rodzaju porozumienie, a potem nie widzieli się od kilku lat nie sprawi, że zapomną o tym, co się wydarzyło. Powiedział, że nie wie czy to przetrwa i czy jest to w ogóle możliwe. Problemem wciąż jest sam Negan.

Negan jest trochę pokręcony. To po prostu facet, którego chcesz uderzyć. Rozumiem to będąc facetem, który mówi rzeczy, które wychodzą z jego ust. Czasami mam ochotę go też uderzyć!

Na koniec aktor wyjawił, że Negan może przez to wpaść w kłopoty.

W obsadzie The Walking Dead: Dead City oprócz wyżej wymienionych znajdują się: Gaius Charles jako bezlitosny Perlie Armstrong, Karina Ortiz jako Amaia, Mahina Napoleon jako Ginny, Jonathan Higginbotham jako Tommaso, Trey Santiago-Hudson jako Jano i Zeljko Ivanek jako Chorwat. Spin-off będzie składać się z 6 odcinków. Premierę serialu wyznaczono na kwiecień 2023 roku.

The Walking Dead: Dead City - zdjęcia

The Walking Dead: Dead City