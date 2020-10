The Walking Dead - Kim są ludzie w białych zbrojach z 16. odcinka? Showrunnerka wyjaśnia

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. AMC

The Walking Dead po długim oczekiwaniu spowodowanym epidemią koronawirusa wyemitowało odcinek, który miał być finałem 10. sezonu, ale stacja AMC przedłużyła go o kolejne 6 odcinków. Epizod obfitował w wiele dramatycznych wydarzeń. Beta został pokonany, co oznacza, że wątek Szeptaczy dobiegł końca. W końcówce odcinka zainicjowano nowy arc, gdy grupę Eugene'a otoczył militarny oddział ludzi ubranych w białe zbroje.

Ta scena pochodzi bezpośrednio z komiksu Żywe trupy, a ci ludzie reprezentują społeczność zwaną Wspólnotą (ang. Commonwealth). Angela Kang naświetla czego możemy się spodziewać po tej grupie.

Ludziom, którzy nie znają komiksu, a tylko oglądają serial, mogę powiedzieć, że dowiemy się o tych ludziach znacznie więcej. W środku tej nowej apokalipsy mamy do czynienia z wysoce zorganizowaną grupą. Utrzymanie w czystości tej białej zbroi też już coś mówi o tych ludziach.

Showrunnerka wskazała, że w odróżnieniu od Szeptaczy, którzy obcowali z naturą, oni dzierżą półautomatyczną broń z końcówkami bagnetów.

Ci ludzie muszą żyć za murami i mieć dostęp do takich rzeczy. Nasi bohaterowie będą z nimi walczyć. Ta historia zaczyna się w tym momencie.

Serial, jak dotąd całkiem wiernie adaptuje wydarzenia z komiksu dotyczące Wspólnoty. Począwszy od Eugene'a, który skontaktował się ze Stephanie (w 11. sezonie zagra ją Margot Bingham), aż do spotkania Księżniczki. Również scena, gdy grupa zostaje otoczona przez oddział pochodzi z powieści graficznej.

Trzeba wiedzieć, że Wspólnota nie jest związana z Sojuszem Trzech, który występuje w The Walking Dead: Nowy świat, ani z Armią Obywatelską (CRM), które nie pojawiają się w komiksie.

Z komiksu możemy się dowiedzieć, że Wspólnota to społeczność, która liczy sobie niemal 50 tys. ludzi. Posiada stadion, gdzie odbywają się rozgrywki sportowe oraz koncerty. Ma również armię, która jest odziana w zbroje podobne do szturmowców z Gwiezdnych Wojen. Gubernatorką jest Pamela Milton. Warto wspomnieć, że w The Walking Dead w 8. sezonie w 12. odcinku pojawiła się kobieta o imieniu Georgie (Jayne Atkinson), która bardzo przypomina Milton z komiksu. Możliwe, że już wtedy twórcy wprowadzili wątek Wspólnoty do serialu, ale nie zostało to potwierdzone.

Commonwealth jest bardzo zorganizowanym miejscem. Dzieli ludzi na niższą i wyższą klasę według zatrudnienia. Choć istnieje tam działalność handlowa oraz wykorzystuje się walutę, nie działa tam kapitalizm. Jest raczej unowocześnioną monarchią feudalną. Wyższe sfery uważają się za lepszych, co powoduje napięcia wśród niższych klas oraz wrogość innych społeczności, z którymi nawiązują kontakt. Taka polityka prowadzi do buntu, w który uwikłani są główni bohaterowie komiksu, w tym Rick Grimes, Michonne, Dwight oraz Carl.

O tym, jak twórcy wykorzystają w serialu komiksowy wątek Wspólnoty dowiemy się w 11. sezonie, którego premiera zaplanowana jest na jesień 2021 roku.