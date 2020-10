The Walking Dead - Michonne powróci? Twórcy o kolejnych odcinkach 10. sezonu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Do końca 10. sezonu The Walking Dead pozostało 6 odcinków, które zostaną wyemitowane na wiosnę 2021 roku. Mają stanowić pomost pomiędzy 10., a 11. sezonem i skupić się na poszczególnych bohaterach, którzy po wielkiej bitwie i pokonaniu Szeptaczy będą mieć czas na chwilę oddechu i spojrzenie wgłąb siebie. Showrunnerka serialu, Angela Kang, potwierdziła, że w jednym z odcinków zobaczymy postać Maggie, która powróciła po dłuższej przerwie w 16. epizodzie serialu.

Ostatni raz bohaterkę, w którą wciela się Lauren Cohan, widzieliśmy w 5. odcinku dziewiątego sezonu. Przybyła na pomoc zaatakowanym społecznościom wraz z zamaskowanym mężczyzną. W jednym z nadchodzących epizodów poznamy, co się działo z tą postacią przez czas jej nieobecności, a także jak udało jej się przybyć w samą parę, żeby uratować ojca Gabriela. Aktorka również wyraziła swój zachwyt nad nowym odcinkiem The Walking Dead.

Scenariusz pierwszego odcinka tego pomostu jest dla mnie najbardziej ekscytującą rzeczą, jaką kiedykolwiek czytałam w The Walking Dead.

Angela Kang potwierdziła również, że zamaskowany mężczyzna, z którym Maggie przybyła na ratunek nie jest postacią pochodzącą z komiksu. Nie jest to Mercer, który jest oficerem armii Commonwealth, gdzie odgrywa ważną rolę w dalszej części historii. Showrunnerka dodała, że w nowych odcinkach zobaczymy całą obsadę i nowe historie. Dowiemy się więcej o grupie, która wyruszyła w podróż.

fot. AMC

Podczas wirtualnego panelu podczas New York Comic Con, Scott Gimple został zapytany o to, czy Michonne powróci do The Walking Dead. Twórca serialu potwierdził, że na pewno wróci, ale nie wskazał czy pojawi się ona w serialu czy może nowym filmie lub spin-offie poświęconemu tej bohaterce.

Na pewno zobaczymy Michonne. Opowiemy nowe historie, które jej dotyczą. Odejście Michonne z serialu jest pod wieloma względami również początkiem nowej historii.

Danai Gurira, która wcielała się w postać Michonne, opuściła serial w 10. sezonie. W 13. odcinku jej bohaterka wyruszyła na poszukiwanie Ricka, który jak sądzi wciąż żyje.

Aktorzy i ekipa filmowa mają rozpocząć prace na planie zdjęciowym już w październiku 2020 roku.