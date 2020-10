The Walking Dead: Nowy świat - scena po napisach wyjaśnia ważną zagadkę. Co to oznacza dla Ricka?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. AMC

The Walking Dead: Nowy świat nie cieszy się uznaniem ze strony widzów, ani krytyków. Ale zgodnie z zapowiedziami twórców ten serial stanowi ważną część świata The Walking Dead. W 4. odcinku tego spin-offu fani otrzymali częściową odpowiedź na zagadkę dotyczącą oznaczeń ludzi, jako "A" i "B" przez Republikę Obywatelską.

Przypomnijmy, że śmiertelnie ranny Rick został zabrany przez helikopter CRM, który wezwała Anne, znana pod pseudonimem Jadis (była liderka Śmieciarzy). Przez radio przyznała, że Grimes jest osobą oznaczoną "B", a nie "A", czyli oferowała człowieka, który nie przemienił się w szwendacza. Od tamtego czasu minęło około 7 lat w The Walking Dead, a główny bohater nie wrócił do serialu.

W 4. odcinku The Walking Dead: Nowy świat w scenie po napisach widzowie zobaczyli pierwszy raz, jak wygląda laboratorium, w którym przeprowadza się testy na ludziach przemienionych w zombie. Znajduje się ono w stanie Nowy Jork. Badanie przeprowadzano na doktorze Samuelu Abbotcie, który zmarł z powodu ugryzienia przez pustego i został sklasyfikowany jako obiekt "A 4.0.2.", co wskazuje na osobę o oznaczeniu "A". W scenie nie pojawił się Leo Bennett, ojciec głównych bohaterek tego serialu, który trafił do placówki, żeby pomóc w wynalezieniu lekarstwa na wirusa zamieniającego ludzi w zombie.

fot. zrzut ekranu/AMC

Z kolei osoby z oznaczeniem "B" trafiały do Republiki Obywatelskiej, czyli utopii, którą zamieszkuje około 200 tysięcy ludzi. Fani domyślają się, że to właśnie tam znajduje się Rick Grimes po tym, jak został przetransportowany helikopterem do Filadelfii (co jest pokazane w teaserze filmu), niedaleko placówki badawczej. W The Walking Dead: Nowy świat potwierdzono, że są to miejsca, do których nie jest się łatwo dostać, a co dopiero je opuścić. To wyjaśniałoby dlaczego Grimes przez tyle czasu nie powrócił do Alexandrii.

O tym co się stało z Rickiem, gdy został zabrany przez helikopter CRM opowiedzą trzy filmy, w których do swojej roli powróci Andrew Lincoln.