The Walking Dead - QUIZ dla fanów zombie. Czy masz wiedzę jak Rick Grimes?

fot. AMC

The Walking Dead to serial oparty na komiksie o tym samym tytule, który stworzył Robert Kirkman (Invincible, Outcast). Zadebiutował 31 października 2010 roku na AMC. Wyróżnił się tym, że nie był typowym horrorem o walce z zombie, lecz skupiał się na dramatach ludzi, którzy walczą o przetrwanie w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez żywe trupy, gdzie największe zagrożenie stanowią inni ludzie. W ciągu kilku lat zyskał rzesze fanów, stając się jednym z najpopularniejszych seriali drugiej dekady XXI wieku. Serial szokował makabrycznością, śmierciami głównych bohaterów i złoczyńcami, dając również okazję do refleksji nad moralnością poczynań postać. Doczekał się też dwóch spin-offów: Fear the Walking Dead oraz The Walking Dead: Nowy świat. Powstaną również kolejne dwa, m.in. o przygodach Daryla i Carol, a także trzy filmy skupiające się na Ricku Grimesie. Uniwersum wzbogaciły odcinki internetowe oraz gra video. Od wielu lat na AMC można obejrzeć również program Talking Dead omawiający każdy odcinek, którego gospodarzem jest Chris Hardwick. The Walking Dead zakończy się na finałowym 11. sezonie.

Z okazji 10-lecia premiery The Walking Dead przygotowaliśmy dla was quiz z wiedzy ze wszystkich sezonów serialu. Będziecie mieć okazję sprawdzić, jak dobrze pamiętacie tę produkcję i postacie. Na koniec dowiecie się, którym jesteście bohaterem z serialu. To będzie prawdziwa walka o przetrwanie! Weźcie swoją ulubioną broń w dłoń i zapolujcie na szwendaczy. Powodzenia!

The Walking Dead - Quiz

