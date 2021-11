The Walking Dead: Nowy świat - teaser i zdjęcia z 6. odcinka. Jadis powraca!

fot. AMC

2. sezon The Walking Dead: Nowy świat zaczął się w końcu rozkręcać. Historia staje się coraz ciekawsza i wygląda na to, że w 6. odcinku utrzyma się ten dobry trend. W oficjalnym opisie możemy przeczytać, że Felix dokona odkrycia, które wszystko zmieni. Tymczasem Huck jest w tarapatach i musi opowiedzieć się po jednej ze stron.

Do sieci trafił teaser 6. odcinka pt. Who Are You? (czyli "kim jesteś?"), w którym pojawia się Jadis/Anne, grana przez Pollyannę McIntosh. Jennifer (w tej roli Annet Mahendru) nazywa ją "oficer Stokes", co oznacza, że postać używa nazwiska ojca Gabriela, z którym miała romans w The Walking Dead zanim opuściła ten serial. Z kolei na zdjęciach znajdują się m.in. Alexa Mansour (jako Hope), Joe Holt (Leopold Bennett), Madelyn Kientz (Asha), Abubakr Ali (Dev), Aliyah Royale (Iris), Nico Tortorella (Felix), Jelani Alladin (Will Campbell), Natalie Gold (Lyla) i Nicolas Cantu (Elton).

The Walking Dead: Nowy świat - teaser 6. docinka

The Walking Dead: Nowy świat - zdjęcia z 6. odcinka

The Walking Dead: Nowy świat - sezon 2, odcinek 6

The Walking Dead: Nowy świat - premiera 6. odcinka 8 listopada na Amazon Prime Video.