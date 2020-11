The Walking Dead: sezon 10 - kiedy premiera nowych odcinków? Data i opisy fabuły

źródło: AMC

10. sezon The Walking Dead miał zakończyć się na 16. odcinku, ale koronawirus kompletnie zmienił te plany. Ostatecznie nie jest on finałem serii, ponieważ ogłoszono produkcję 6 dodatkowych odcinków, do których zdjęcia trwają w Stanach Zjednoczonych w Atlancie.

The Walking Dead: sezon 10 - kiedy premiera?

Oficjalnie ogłoszono, że premiera pierwszego z nowych odcinków odbędzie się 1 marca 2020 roku. W Polsce emisja zaplanowana jest standardowo na FOX.

Do obsady dołączyli Hilarie Burton Morgan jako Lucille, Okea Eme-Akwari jako Elijah oraz Robert Patrick jako Mays.

The Walking Dead - o czym nowe odcinki?

W nowych odcinkach zobaczymy, jak bohaterowie próbują podnieść się po zniszczeniach jakich doznali po wojnie z Szeptaczami. Czytamy w opisie, że lata różnych zmagań dają się im we znaki, ujawniając traumy i odsłaniając ich najbardziej wrażliwe strony. Czy uda im się przetrwać?

The Walking Dead - opisy nowych odcinków

Telewizja opublikowała oficjalnie opisy i szczegóły nowych 6 odcinków seiralu.

Odcinek 17 - Nie ma jak w domu

Maggie (Lauren Cohan) powróciła z historią, którą nie jest jeszcze gotowa się podzielić, nawet gdy przeszłość nie daje jej o sobie zapomnieć. Bezpieczeństwo Negana (Jeffrey Dean Morgan) jest zagrożone, a Daryl (Norman Reedus) i Maggie nieoczekiwanie stają do walki z zagrożeniem, jakiego do tej pory nie doświadczyli.

Reżyseria: David Boyd

Scenariusz: Kevin Deiboldt i Corey Reed

Odcinek 18 - Znajdź mnie

To, co zaczyna się jako przygoda, która miała naprawić relację Daryla i Carol (Melissa McBride), niespodziewanie przeradza się w coś innego, gdy bohaterowie napotykają starą chatę. Daryl wraca wspomnieniami do lat, kiedy opuścił grupę po zniknięciu Ricka (Andrew Lincoln).

Reżyseria: David Boyd

Scenariusz: Nicole Mirante-Matthews

Odcinek 19 - Jeszcze jeden

Gabriel (Seth Gilliam) i Aaron (Ross Marquand) od tygodni podążają po okolicy z mapą od Maggie w poszukiwaniu jedzenia i zaopatrzenia. Małe tragedie prowadzą do większych, a wiara i optymizm zostają poddane ostatecznej próbie.

Reżyseria: Laura Belsey

Scenariusz: Erik Mountain i Jim Barnes

Odcinek 20 - Drzazga

Eugene (Josh McDermitt), Ezekiel (Khary Payton), Yumiko (Eleanor Matsuura) i Princessa (Paola Lázaro) zostają schwytani i rozdzieleni. Do zmagającej się z klaustrofobią i narastającym niepokojem Princessy powracają traumatyczne wspomnienia, zmuszając ją do ucieczki, w której pomaga jej Ezekiel.

Reżyseria: Laura Belsey

Scenariusz: Julia Ruchman i Vivian Tse

Odcinek 21 - Rozejście

Daryl i Carol docierają do rozwidlenia dróg i każde z nich wybiera inną trasę. Oboje na swój własny sposób starają się przetrwać najgorsze chwile. Czy samotna wędrówka będzie punktem zwrotnym na drodze do naprawienia ich przyjaźni, czy też dystans między nimi zagości już na stałe?

Reżyseria: David Boyd

Scenariusz: Heather Bellson

Odcinek 22 - Tu Negan

Carol zabiera Negana w podróż, chcąc uchronić wszystkich przed niepotrzebnym konfliktem. Podczas wyprawy Negan rozpamiętuje wydarzenia, które doprowadziły go do tego momentu i podejmuje decyzję, która zaważy na jego losie.

Reżyseria: Laura Belsey

Scenariusz: David Leslie Johnson-McGoldrick