The Walking Dead - sezon 10B należy do Negana? Nowy teaser

O czym będzie sezon 10B The Walking Dead? Najwyraźniej będzie o wiele więcej Negana. Jeśli ktoś narzekał na małą rolę postaci w sezonie 10A, w kolejnych odcinkach zostanie to nadrobione. Sam aktor zapowiada, że jego postać będzie miała dużo roboty w sezonie 10B. Wyjawił to w rozmowie z fanami na Twitterze. Wcześniej aktorzy zapowiadał w finale, że wątek Negana w 10. sezonie jest najlepszym, który miał od kiedy dołączył do The Walking Dead.

Zobaczcie teaser zatytułowany szpiedzy:

Przypomnijmy, że nadchodzące odcinki sezonu 10B będą pożegnaniem z postacią Michonne. Na razie nie wiadomo, jak Danai Gurira zakończy swoją przygodę z serialem, ale spekuluje się, że jej bohaterka zostanie przeniesiona do filmów o Ricku Grimesie. Wszystko za sprawą coraz bardziej napiętego terminarza aktorki, która rozkręca swoją kinową karierę.

The Walking Dead - premiera sezonu 10B w lutym 2020 roku.