The Walking Dead: sezon 10C - zwiastun dodatkowych odcinków!

10. sezon The Walking Dead miał problemy podczas emisji. 15 odcinków wyemitowano zgodnie z planem, a wówczas finał sezonu, czyli odcinek 16 pojawił się dopiero jesienią 2020 roku Wszystko było spowodowane pandemią koronawirusa, która wywróciła popkulturę do góry nogami.

To także zmotywowało twórców do zweryfikowania swoich planów odnośnie rozwoju uniwersum. Podjęto decyzję o realizacji dodatkowych odcinków 10. sezonu, które były kręcone jesienią i zimą 2020 roku. Łącznie wyprodukowano 6 odcinków.

Przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedziami 11. sezon The Walking Dead będzie ostatnim, więc podstawowa historia tego uniwersum zostanie zakończona. Potrwa to jednak długo, ponieważ będzie mieć on 24 odcinki, więc najpewniej emisja zostanie rozbita na etapy i potrwa z dwa lata. Premiera 11. sezonu odbędzie się jesienią 2021 roku.

W 2021 roku obejrzymy też nowe odcinki Fear the Walking Dead (sezon 6B i 7) oraz 2. sezon The Walking Dead: Nowy świat.