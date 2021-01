The Walking Dead - zapowiedź i zdjęcia z pozostałych odcinków 10. sezonu

fot. FOX

Do końca 10. sezonu The Walking Dead pozostało 6 odcinków. Serial powróci na samym początku marca z epizodami, które zostały nakręcone w czasie pandemii koronawirusa i będą zgłębiać bohaterów. Widzowie dowiedzą się między innymi, co działo się z Maggie (Lauren Cohan), gdy opuściła Wzgórze, a także poznają genezę postaci Negana (Jeffrey Dean Morgan) w finałowym odcinku (pt. Here's Negan) sezonu nazywanego również 10C. Tam pojawi się jego żona Lucille, w którą wciela się Hilarie Burton, czyli żona Morgana w prywatnym życiu.

Do sieci trafiły nowe zdjęcia, na których można zobaczyć m.in. Maggie, Negana, Daryla, Carol, Gabriela, Księżniczkę i żołnierzy z Commonwealth.

The Walking Dead - 10. sezon

Pojawiła się też nowa zapowiedź sezonu 10C, którą możecie obejrzeć poniżej.

The Walking Dead - premiera pierwszego z sześciu ostatnich odcinków 10. sezonu odbędzie się 1 marca 2021 roku. W Polsce emisja zaplanowana jest standardowo na FOX.