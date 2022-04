The Walking Dead - teaser sezonu 11C. Zapowiada się intensywna końcówka serialu

fot. AMC

Sezon 11B The Walking Dead dobiegł końca. Teraz widzów czeka przerwa w emisji. Serial powróci z ostatnimi 8 odcinkami jesienią 2022 roku. Co wydarzy się w trzeciej części tej finałowej serii zdradza teaser, który trafił do sieci.

W sezonie 11C Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Maggie (Lauren Cohan), Negan (Jeffrey Dean Morgan) i pozostali bohaterowie będą walczyć z Lancem Hornsbym (Josh Hamilton). W zapowiedzi widzimy, jak Negan rozmawia z Mercerem (Michael James Shaw), że został przysłany do Wspólnoty, żeby ochronić ludzi. Z kolei Ezekiel (Khary Payton) i Księżniczka (Paola Lazaro) zostają aresztowani przez żołnierzy w białych zbrojach, a Eugene (Josh McDermitt) przytula poruszoną Rositę (Christian Serratos). Zobaczcie teaser poniżej.

The Walking Dead - teaser sezonu 11C

Obejrzyjcie też sneak peek z 17. odcinka, w którym Carol rozmawia z Judith i Gracie. Na zewnątrz rozpoczęły się protesty mieszkańców Wspólnoty, którzy nazywają Pamelę Milton kłamcą oraz chcą wydania Sebastiana. Na jednej z tablic widnieje również napis "Teraz my mamy władzę!".

The Walking Dead - fragment 17. odcinka

Showrunnerka Angela Kang w rozmowie z Entertainment Weekly powiedziała, że w nadchodzących odcinkach wydarzenia staną się bardziej intensywne i nie zabraknie zaskakujących zwrotów fabularnych. Dodała, że twórcy skupili swoją uwagę na postaciach i ich różnorodnych historiach. Ważna jest dla nich ich spuścizna i to, jak daleko zaszli.

The Walking Dead - premiera sezonu 11C jesienią 2022 roku.