To nie koniec historii Duttonów. Yellowstone otrzyma kontynuację w postaci spin-offu!

Niedługo dobiegnie końca 5. sezon Yellowstone, a wraz z ostatnim odcinkiem zakończy się też serial. W przeszłości pojawiały się pewne doniesienia o potencjalnym 6. sezonie, ale okazały się one nieprawdziwe. Nie oznacza to jednak końca historii rodziny Duttonów. Deadline informuje, że zdecydowano się na zamówienie spin-offu o Beth Dutton i Ripie Wheelerze, w których wciela się kolejno Kelly Reilly oraz Cole Hauser.

Będzie to swoista kontynuacja historii rodziny Duttonów. W obsadzie może powrócić wiele znanych twarzy z poprzednich sezonów. Nad spin-offem będzie również pracował Taylor Sheridan, czyli twórca popularnego serialu. Ma być to spin-off najbardziej podobny w zamyśle do oryginalnej produkcji, dlatego w tytule prawdopodobnie zobaczymy "Yellowstone".

Dlaczego nie powstał 6. sezon Yellowstone?

Mówi się, że wynika to po części z umów, które zawarto przed emisją i wybuchem popularności Yellowstone. Serial należy do Paramount Network, ale ekskluzywną umowę streamingową ma Peacock. Kontynuowanie serialu w dotychczasowej formie zmuszałoby do uhonorowania tej umowy. Nowy spin-off będący kontynuacją historii Duttonów pozwala zachować Paramount Network pełną kontrolę.

