The Walking Dead: The Ones Who Live - nowy teaser z Rickiem i Michonne. Jest dokładna data premiery spin-offu

Rick Grimes i Michonne powrócą w serialu The Walking Dead: The Ones Who Live. W nim fani dowiedzą się, co spotkało głównych bohaterów po opuszczeniu Alexandrii. Pierwszy sezon będzie liczyć 6 odcinków. Reżyserem jest Greg Nicotero, który pełni również rolę producenta wykonawczego. Scott M. Gimple, który czuwa na treścią w uniwersum Walking Dead, jest showrunnerem serialu.

The Walking Dead: The Ones Who Live - data premiery i teaser

Z okazji finałowego odcinka Fear the Walking Dead ogłoszono dokładną datę premiery nadchodzącego spin-offu The Walking Dead. The Walking Dead: The Ones Who Live zadebiutuje 25 lutego 2024 roku na amerykańskim kanale AMC. Jeszcze nie wiadomo czy serial będzie emitowany w Polsce.

Ponadto zaprezentowano teaser, w którym możemy zobaczyć kilka nowych scen, a także Terry'ego O'Quinna jako Beale'a, czyli postać wspomnianą w The Walking Dead: Nowy świat. Na temat serialu wypowiadają się pierwszoplanowi aktorzy. Andrew Lincoln mówi, że The Walking Dead: The Ones Who Live ma za zadanie przynieść trochę odpowiedzi. Z kolei Danai Gurira twierdzi, że główni bohaterowie będąc razem są szalenie potężni, a sama historia jest ekscytująca. Zobaczcie poniżej krótką zapowiedź.

The Walking Dead: The Ones Who Live - zdjęcia

The Walking Dead: The Ones Who Live - obsada

Oprócz Lincolna, Guriry i O'Quinna w obsadzie zobaczymy Pollyannę McIntosh jako Jadis/Anne oraz Matta Jeffriesa jako Nata. Wcześniej ogłoszono, że Lesley-Ann Brandt zagra postać o imieniu Pearl.

The Walking Dead: The Ones Who Live - opis fabuły

Epicka miłosna historia dwóch postaci odmienionych przez zmieniony świat. Oddzieleni przez niepowstrzymaną siłę i duchy przeszłości, Rick i Michonne zostają wrzuceni do innego świata, zbudowanego na wojnie przeciwko umarłym… i ostatecznie również na wojnie przeciwko żywym. Czy się odnajdą? Kim byli w miejscu i sytuacji niepodobnej do żadnej wcześniejszej? Czy są wrogami? Kochankami? Ofiarami? Zwycięzcami? Czy mogą żyć bez siebie nawzajem czy odkryją, że oni też są Żywymi Trupami?