Najlepsze aktorskie seriale komiksowe w historii. Loki wysoko, ale tylko spróbujcie odgadnąć zwycięzcę

Marvel/Netflix/Amazon/Disney+

Reklama

Ranking pokazujący najlepsze aktorskie seriale komiksowe w historii siłą rzeczy wzbudzi wielkie zainteresowanie wśród naszych Czytelników. Nie da się bowiem ukryć, że powieści graficzne Marvela, DC i innych wydawnictw i oparte na ich podstawie produkcje to wciąż jedna z najważniejszych i najpopularniejszych gałęzi popkultury - tego faktu nie zmieni nawet zauważalne w ostatnim czasie zmęczenie postaciami ekranowych superbohaterów. Skoro na tym polu pojawiają się problemy, czas wrócić do tego, co znane i sprawdzone.

Serwis Ranker opublikował na swojej stronie wielki ranking przedstawiający najlepsze zdaniem internautów seriale aktorskie, które są oparte na bazie komiksów. W zaktualizowanym po raz ostatni 15 listopada br. głosowaniu wzięło udział 6,2 tys. osób, które oddały blisko 57 tys. głosów - przypomnijmy, że w ramach zabawy można wielokrotnie wypowiadać się "za" bądź "przeciw" danej produkcji. Skala ta sprawia, że zestawienie Rankera jest prawdopodobnie największą listą tego typu.

Warto podkreślić, że ranking został poprawiony już po premierze ostatniego odcinka 2. sezonu produkcji Loki; nie dziwi więc specjalnie, że ta odsłona MCU znalazła się w zestawieniu tak wysoko. Musiała ona jednak uznać wyższość seriali, które bez cienia wątpliwości zapisały się złotymi zgłoskami w historii popkultury - jeden z nich jest wciąż emitowany, drugi z kolei ma obecnie status legendy.

Na liście nie brakuje zaskoczeń. Dość powiedzieć, że w TOP10 uplasował się różnie odbierany przez widzów i krytyków Hawkeye, który o kilka pozycji wyprzedził skądinąd fenomenalną produkcję Watchmen z 2019 roku.

Najlepsze aktorskie seriale komiksowe w historii

60. Rycerze Gotham (2023)

Dla porównania - tak prezentuje się czołówka uwzględniającego już również animacje zestawienia Rotten Tomatoes, które pokazuje najlepsze seriale superbohaterskie wszech czasów:

Najlepsze seriale superbohaterskie wszech czasów wg Rotten Tomatoes

30. Samuraj Jack (2001)

Z kolei 2 lata temu redakcja naEKRANIE.pl wybrała najlepsze seriale superbohaterskie bez produkcji Marvela i DC:

Najlepsze seriale superbohaterskie bez Marvela i DC wg naEKRANIE.pl

10. The 4400