The Walking Dead: znamy tytuł i opis 17. odcinka. Czeka nas dużo emocji

fot. AMC

3. część 24-odcinkowego sezonu The Walking Dead to decydująca partia, która zakończy ponad 10-letnią historię. Choć na premierę finałowych epizodów musimy jeszcze poczekać, stacja AMC ujawniła oficjalny tytuł i opis pierwszego odcinka rozstrzygającej części. Otwierający epizod tej wyczekiwanej partii zatytułowany został jako "Lockdown". Opowiadać będzie o zmaganiach bohaterów, usiłujących wydostać tych, którzy wciąż są w Commonwealth. Przy całym przedsięwzięciu, wielkim wrogiem okaże się czas. AMC daje nam przedsmak tego, co nas czeka, opisując cały odcinek w następujący sposób:

Daryl i Negan spieszą się do Commonwealthu, aby powstrzymać Hornsby'ego przed pójściem po ich rodziny. Pamela zajmuje się protestującymi, którzy domagają się sprawiedliwości za zbrodnie Sebastiana. Mercer potrzebuje pomocy Rosity w walce z rojem.

The Walking Dead - pozostałe odcinki

Wraz z 17. odcinkiem ujawniono tytuł kolejnych czterech epizodów decydującej części. Są to: "A New Deal", "Variant", "What's Been Lost" oraz "Outpost 22". Tytuły dla końcowych odcinków wraz z finałem serii zostaną ogłoszone.

The Walking Dead - premiera 17. odcinka 11. sezonu 2 października 2022 roku w amerykańskiej stacji AMC.