The Walking Dead: World Beyond powiązany z filmami o Ricku Grimesie? Nowy teaser [WIDEO]

Amerykańska telewizja AMC opublikowała w sieci nowy teaser trzeciego serialu uniwersum zatytułowanego The Walking Dead: World Beyond. Sugerują oni, że CRM, czyli organizacja odpowiedzialna za porwanie Ricka Grimesa, będzie odgrywać kluczową rolę w tej produkcji. Widzimy również, że jej obecność staje się spoiwem całego uniwersum.

Teaser wykorzystuje sceny z The Walking Dead (5. odcinek 9 sezonu), Fear the Walking Dead (5. odcinek 5. sezonu) oraz The Walking Dead: World Beyond. To właśnie ten ostatni serial ma widzom dać wiele odpowiedzi na pytania na temat tej organizacji i - wiele na to wskazuje - sugestii na temat tego, co się stało z Rickiem. Dlatego też być może ten serial będzie bezpośrednim wprowadzeniem do filmu o Ricku Grimesie.

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa premiera The Walking Dead: World Beyond została odwołana. Nie wiadomo, kiedy serial trafi na ekrany.

The Walking Dead: World Beyond - teaser