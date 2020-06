The Walking Dead - zapowiedź i okładka nowego komiksu Negan Lives

Image Comics

Robert Kirkman zakończył swoją przygodę z The Walking Dead w zeszłym roku, kończąc jedną z bardziej popularnych komiksowych serii. Teraz mamy jednak zapowiedź zupełnie nowego komiksu zatytułowanego Negan Lives, który tworzyć będzie właśnie Robert Kirkman oraz rysownik Charlie Adlard.

The Walking Dead: Negan Lives #1 trafi do sklepów z komiksami 1 lipca w Stanach Zjednoczonych. Jak mówi sam twórca, całkowity zysk ze sprzedaży komiksów trafi do sklepów, które je sprzedają. Kirkman tłumaczy to ukłonem w stronę właścicieli sklepów, którzy przyczynili się do sukcesu serii. Zobaczcie okładkę:

Image Comics

Komiks skupi się na uwielbianej przez fanów postaci, Negana. Akcja spowodowana jest pandemią koronawirusa, gdzie wiele sklepów z komiksami dotknął kryzys ekonomiczny. Jest to forma pomocy ze strony twórców, którzy nie wydadzą komiksu w formie online.