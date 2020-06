QUIZ: Marvel i inne najgorsze filmy komiksowe. Rozpoznasz je po kadrze?

Warner Bros./Universal/Gramercy

Marvel i DC od lat przyczyniają się do tego, że superbohaterowie przejmują współczesną popkulturę. Filmy komiksowe pojawiają się w kinach jak grzyby po deszczu; sęk w tym, że nie wszystkie z nich zapisały się złotymi zgłoskami w historii X Muzy. Naprawdę dużą popularnością wśród Was cieszyły się zestawienia przedstawiające te najgorsze z nich - zarówno pod względem ocen w serwisie Rotten Tomatoes, jak i nasz subiektywny ranking najgorszych produkcji opartych na komiksach Domu Pomysłów.

Raz jeszcze postanowiliśmy pójść za ciosem i przygotować dla Was QUIZ, w którym Waszym zadaniem jest rozpoznanie konkretnego filmu komiksowego po kadrze. Biorąc pod uwagę wyniki osiągane przez teksty im poświęcone, jesteśmy niemal pewni, że niniejsza zabawa nie jest przeznaczona jedynie dla koneserów; jeśli tak, to do tego grona z całą pewnością należałoby zaliczyć spore grono naszych Czytelników.

Pytamy zarówno o najgorsze filmy Marvela, jak i inne, czasami mniej znane. Nie zdziwcie się więc, że raz będzie to okryta złą sławą Fantastyczna Czwórka, a w innym miejscu przybędą do Was kruki i inne koty... Powodzenia!

Któreś z najgorszych filmów komiksowych zainteresowały Cię szczególnie? Sprawdź ich seans na vod.naekranie.pl

Wiele z filmów, do których odnosiliśmy się w quizie, nie należy do tych najpopularniejszych. To doskonała okazja, aby nadrobić zaległości na tym polu. Seansie wielu z powyższych produkcji odnajdziecie w naszym serwisie vod.naekranie.pl.

QUIZY naEKRANIE.pl

Powyższy quiz to dla Was za mało? Jeśli tak, to bez dwóch zdań zaciekawią Was inne tego typu zabawy, które zamieściliśmy już na naszej stronie.