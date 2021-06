The Walking Dead - zdjęcia z 11. sezonu. Bohaterowie w. metrze

fot. AMC Studios

W ramach akcji promocyjnej twórcy The Walking Dead będą publikować nowe informacje o 11. sezonie przez 11 tygodni aż do premiery w sierpniu 2021 roku. Na nowych zdjęciach po raz pierwszy widzimy bohaterów na peronie metra, czyli jest to lokacja, jakiej jeszcze w tym serialu nie było. Oczywiście nie brak pasażerów pociągu będących szwendaczami. Szczegóły fabuły wyprawy bohaterów nie są znane. Widzimy jednak, że Maggie (Lauren Cohan) jest zmuszona do akceptacji współpracy z Neganem (Jeffrey Dean Morgan).

Na zdjęciach znajdują się też Eugene (Josh McDermit0), król Ezekiel (Khary Payton), Yumiko (Eleanor Matsuura), Księżcznika (Paola Lazaro), Gabriel (Seth Gilliam), Alden (Callan McAuliffe), Cole (James Devoti), Carol (Melissa McBride), Magda (Nadia Hiker) oraz Kely (Angel Theory).

The Walking Dead - zdjęcia z 11. sezonu

The Walking Dead - sezon 11

Pojawiła się informacja, że telewizja AMC zgłosiła do nagród Emmy wszystkie trzy seriale ze świata The Waking Dead, więc poza głównym są to Fear the Walking Dead oraz The Walking Dead: Nowy świat. Mają one walczyć o nominacje we wszystkich kategoriach.

The Walking Dead - opis fabuły 11. sezonu

Telewizja AMC opublikowała obszerny opis, z którego możemy dowiedzieć się mniej więcej, czego oczekiwać.

Mieszkańcy Alexandrii walczą o to, by odbudować miasto i wykarmić rosnącą liczbę mieszkańców, wśród których są ludzie z Królestwa, Hilltop oraz nowa grupa Maggie. Alexandria ma więcej ludzi, niż jest w stanie ochronić i wyżywić. Sytuacja jest okropna, a to buduje napięcia wywołane przez dawne konflikty.

Czytamy, że aby znaleźć jedzenie i potrzebne rzeczy, bohaterowie muszą szukać głębiej niż do tej pory - także wewnętrznie, by znaleźć potrzebną siłę, by ochronić bezbronnych. Można więc założyć, że stąd między innymi lokacja metra, czy wcześniej pokazywany hangar wojskowy. Problemy jednak narastają, bo głód zagląda im w oczy. W tym samym czasie Eugene, Ezekiel, Yumiko i Księżniczka są jeńcami nowej, nieznanej grupy.

The Walking Dead - premiera sezonu 11A liczącego 8 odcinków odbędzie się w sierpniu 2021 roku.