The Water Man – zwiastun filmu. Zamiana nieśmiertelności w rzeczywistość

fot. materiały prasowe

Fabuła The Water Man opowiada o Gunnerze, którego łączy szczególna więź z matką. Pogarszająca się choroba matki skutkuje poszukiwaniem lekarstw w książkach naukowych i nadprzyrodzonych przez chłopca. Na wieść o mitycznym Wodnym Człowieku z mocą sekretnego i wiecznego życia, Gunner i jego zbuntowana przyjaciółka Jo wyruszają na wyprawę do tajemniczego lasu. Stawiając czoła wyzwaniom i niebezpieczeństwom, których nigdy sobie nie wyobrażali, nadzieja przyjaciół na ratunek leży w ojcu Gunnera, który musi zanurzyć się w świecie swojego syna, aby podążać za wskazówkami, które doprowadzą go do dzieci i poskładają jego rodzinę z powrotem w całość.

The Water Man - zwiastun

- Jako ojciec czwórki dzieci chcę dzielić z nimi filmy, które zarówno bawią, jak i przygotowują je na wzloty i upadki, które są przed nimi. Lubię oglądać z nimi filmy, które przenoszą naszą rodzinę do innego świata, a potem pozostawiają nas w głębokich rozmowach. - wspomniał w oświadczeniu David Oyelowo.

The Water Man, który miał swoją światową premierę na zeszłorocznym TIFF został zrealizowany przez Harpo Films należącego do Oprah Winfrey, ShivHans Pictures i Yoruba Saxon Oyelowo. Wśród obsady są: Rosario Dawson, Lonniego Chavisa, Amiah Miller, Alfreda Moliny i Marii Bello.

RLJE Films wprowadzi go do kin w USA i na VOD 7 maja, a Netflix zajmie się dystrybucją międzynarodową w 2021 roku.