Daniel Craig nazywa TĘ scenę z tegorocznego hitu największą prowokacją w historii kina. Zaskoczeni?

fot. Warner Bros. Pictures

Daniel Craig uważa, że jedna ze scen Challengers niemal natychmiast zyskała status kultowej. Chodzi o pocałunek, w którym brały udział trzy postacie, grane przez Josha O’Connora, Mike'a Faista i Zendayę.

Daniel Craig o Challengers

Ta scena w pokoju hotelowym, w której ostatecznie nie uprawiają ze sobą seksu, była największym cock tease [podpuszczanie/prowokowanie w wulgarnym kontekście - przyp. red.] w historii kina.

To nie jedyna scena, która podobała się odtwórcy agenta 007. Daniel Craig pochwalił również zakończenie filmu:

Kocham to zakończenie. Kocham, do czego to wszystko zmierza: całe to przygotowanie, by dotrzeć do tego momentu. I to jest właśnie to, co Luca opanował do perfekcji - uchwycenie uczucia. I w filmie widzisz tę miłość między dwoma facetami, która przewyższa wszystko. Mam słabość na tym punkcie. Czego jeszcze trzeba?

Przypominamy, że Challengers wyreżyserował Luca Guadagnino. Ten sam filmowiec, z którym Daniel Craig dopiero co współpracował przy Queer. Nad obiema produkcjami pracował również ten sam scenarzysta, Justin Kuritzkes.

