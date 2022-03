The Winchesters - oni zagrają rodziców braci z Supernatural. Jest obsada prequela

fot. materiały prasowe

Oficjalnie ogłoszono, że główne role w serialu The Winchesters zagrają Meg Donnelly (American Housewife) i Drake Rodger (The In Between). Wcielą się odpowiednio w Mary i Johna Winchesterów, czyli rodziców braci Deana i Sama z oryginalnego Supernatural. Wraz z castingiem opublikowano opisy postaci.

Mary Campbell (w przyszłości Winchester) to 19-latka walcząca z siłami mroku przez większość swojego życia. Po stracie kogoś bliskiego, chce odejść z rodzinnego interesu. To zmienia się, gdy znika jej ojciec i pojawia się John Winchester. Razem łączą siły.

Meg Donnelly

John Winchester natomiast dopiero wrócił do domu z wojny w Wietnamie. Tutaj odnajduje nową misję. Idąc po tropach przeszłości ojca odkrywa tajną organizację i wojnę, w której weźmie udział.

W Supernatural w te role wcielali się Samantha Smith i Jeffrey Dean Morgan. Za sterami stoi Robbie Thompson z ekipy oryginalnego serialu. Jensen Ackles jest producentem i będzie narratorem serialu. Na razie trwają prace nad pilotem.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.