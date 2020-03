The Winds of Winter - George R.R. Martin dzięki koronawirusowi skończy książkę?

Epidemia koronawirusa sprawiła, że siedzimy w domach i jeśli możemy pracujemy zdalnie. Sytuacja wygląda tak samo wśród znanych twórców takich jak George R.R. Martin. Ostatnia książka autora, która opowiada główną historię ze świata Gry o tron, czyli Taniec ze smokami została wydana w 2011 roku, w którym zadebiutował również serial Gra o tron. Od tamtej pory czekamy na The Winds of Winter, bo taki tytuł ma nosić nowa powieść Martina. Pisarz na swoim blogu zapewnił fanów, że jest zdrowy, a przebywanie w domowej kwarantannie dodatkowo motywuje go do pisania nowej książki, nad którą pracuje codziennie. Być może zatem w końcu niedługo otrzymamy The Winds of Winter.

Dla przypomnienia Martin dodatkowo pracuje nad serialowym spin-offem Gry o tron, który powstanie dla HBO. Fabuła będzie dziać się przed wydarzeniami z kultowej produkcji i skupi się na losach rodu Targaryenów.