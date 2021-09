The Witcher - będzie 3. sezon. Kulisy prequela i zapowiedź dwóch animacji

Netflix

Lauren S. Hissrich, showrunnerka Wiedźmina oficjalnie ogłosiła, że powstanie 3. sezon. Netflix jest pewny, że ma jeden z najpopularniejszych obecnie seriali i chce go dalej rozwijać. Szczegóły 3. sezonu nie zostały wyjawione. Podczas TUDUM pokazano nową zapowiedź oraz dwa fragmenty 2. sezonu Wiedźmina, który trafi na ekrany w grudniu.

Producentka ujawniła też, że powstanie drugi pełnometrażowy film anime. Jest to reakcja na sukces Zmory Wilka. W planach jest też serial animowany dla dzieci i całej rodziny osadzony w świecie Wiedźmina. Szczegóły nie zostały ujawnione.

Opublikowano również wideo o kulisach serialu Wiedźmin: Rodowód krwi, czyli prequela osadzonego 1200 lat przed wydarzeniami z pierwszego sezonu podstawowego serialu. Przedstawia on zapomnianą historię rozgrywającą się w świecie elfów. Poznamy pochodzenie i losy pierwszego wiedźmina oraz zobaczymy wydarzenia, które doprowadziły do Koniunkcji Sfer, kiedy to światy potworów, ludzi i elfów połączyły się.

Wiedźmin: Rodowód krwi - wideo zza kulis