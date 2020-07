The Woman King: reżyserka the Old Guard stanie za kamerą filmu z Violą Davis

fot. Aimee Spinks/NETFLIX

The Woman King to nowy projekt studia TriStar (oddział Sony Pictures), w którym główną rolę zagra zdobywczyni Oscara - Viola Davis. Właśnie ogłoszono, że film wyreżyseruje Gina Prince-Bythewood. Warto wspomnieć, że najnowszy film tej reżyserki, The Old Guard, od 10 lipca można obejrzeć na platformie Netflix.

Historia The Woman King będzie rozgrywać się w Królestwie Dahomey, które na przełomie XVIII i XIX wieku było wpływowym krajem w Afryce. Viola Davis zagra postać o imieniu Nanisca, która jest generałem kobiecego oddziału militarnego. Ze swoją armią oraz córką Nawi u swojego boku ruszą do walki przeciwko Francuzom oraz lokalnym plemionom, które naruszyły ich honor, wzięły w niewolę ludzi oraz zagroziły, że zniszczą wszystko, co udało im się osiągnąć.

Produkcją The Woman King zajmą się Viola Davis, Cathy Schulman (Miasto Gniewu, Iluzjonista), Julius Tennon i Maria Bello. Nie podano, kiedy ruszą prace na planie filmu, ani kto jeszcze zasilił jego obsadę.