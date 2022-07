The Woman King - zdjęcia z filmu, który Viola Davis nazywa swoim opus magnum

fot. materiały prasowe

The Woman King to najnowszy dramat z Violą Davis w roli głównej. Aktorka nazywa kreację w produkcji swoim opus magnum, twierdząc, że nigdy nie miała takiej roli. Davis przygotowując się do udziału w projekcie przez wiele miesięcy, pięć dni w tygodniu trenowała siłowo, sztuki walki oraz posługiwanie się bronią. Magazyn Vanity Fair zaprezentował zdjęcia z filmu. Możecie je obejrzeć poniżej.

Akcja filmu rozgrywa się w Królestwie Dahomey, które na przełomie XVIII i XIX wieku było liczącym się krajem w Afryce. Główna bohaterka, Nanisca, jest generałem kobiecego oddziału militarnego. Razem ze swoją córką i oddanymi wojowniczkami staje do walki z Francuzami oraz wrogimi plemionami, które naruszyły ich honor, wzięły ludzi w niewolę oraz zagroziły zniszczeniem całego dorobku kraju.

The Woman King - zdjęcia

The Woman King

W obsadzie oprócz Davis znajdują się między innymi Lashana Lynch, Thuso Mbedu, Shelia Atim i John Boyega. Za kamerą stanęła Gina Prince-Bythewood.

The Woman King - premiera filmu w amerykańskich kinach 16 września.