Wiedźmin - rodzina w starciu z ogniem. Nowe zdjęcia z planu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Netflix

Wiedźmin obecnie realizowany jest na planie 3. sezonu w Południowej Walii, z której ekipa przeniesie się do Anglii, aby kontynuować pracę nad kolejnymi odcinkami w Longcross Studios. Ostatnią lokacją w Walii były wzgórza Brecon Beacons, gdzie udało się zrobić zdjęcia ze wspólnych scen, w których pojawili się Henry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri) i Chris Fulton (Rience).

Dochodzi oczywiście do starcia między rodziną i czarodziejem posługującym się magią ognia. Wygląda na to, że dogania on bohaterów i być może starcie rozgrywa się niedługo po zakończeniu 2. sezonu (wskazują na to te same stroje postaci). Oczywiście takiej sytuacji w książkach nie było, więc trudno rozstrzygnąć, kiedy rozgrywa się scena i jakie będzie miała konsekwencje.

Widzimi nie tylko Ciri z mieczem, która dostanie szansę sprawdzenia sie w walce, ale też Yennefer, która ma żelazo na swoich plecach. Choreografem starcia jest Wolfgang Stegemann, czyli człowiek odpowiedzialny za słynne starcie w Blaviken w 1. sezonie. Zobaczcie zdjęcia z planu na stronie Radanian Intelligence lub poprzez posty wrzucane na Twitterze:

https://twitter.com/FreyaABrasil/status/1543213289026584577

https://twitter.com/badpostscavill/status/1542933441985011712

https://twitter.com/goldencavill/status/1542927373322129409

https://twitter.com/MichelleNReed/status/1542924690485829633

Wiedźmin - data premiery 3. sezonu serialu Netflixa nie jest jeszcze znana.