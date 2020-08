The Yin Yang Master - zwiastun filmu fantasy z Chin. Demony, potwory i magia

fot. materiały prasowe

The Yin Yang Master rozgrywa się w fikcyjnych chinach. Bohaterem jest Qingming (Chen Kun), który jest tzw. Onmyōji (specjalistą od magii). Ma on zdolność podróżowania pomiędzy krainami ludzi i potworów. Po kontakcie z grupą potworów znajduje się w sytuacji kryzysowej. W tym samym czasie cesarz demon nieoczekiwanie powraca odzyskać swoją władzę, więc wielka bitwa czai się na horyzoncie. W krytycznym momencie Qingming odkrywa, że będąc hybrydą człowieka i potwora może być kluczem do uratowania sytuacji.

W obsadzie są Chen Kun, Zhou Xun, William Chan, Qu Chuxiao, Wang Likun, and Shen Yue. Od razu nakręcono dwie części. Budżet pierwszej to 50 mln dolarów.

The Yin Yang Master - zwiastun

The Yin Yang Master - premiera w Chinach pod koniec 2020 roku.