Thelma - zwiastun. Babcia bierze broń i szuka zemsty

fot. materiały prasowe

Thelma to ciekawy projekt, który jest debiutem reżyserskim Josha Margolina. Tytułową rolę gra doświadczona weteranka June Squibb (nominacja do Oscara za Nerbaskę), która pomimo 93-lat i prawie stu ról w karierze, po raz pierwszy gra główną postać w kinie pełnometrażowym. Towarzyszy jej Richard Roundtree, dla którego była to ostatnia rola przed śmiercią.

Thelma - zwiastun

Thelma - opis fabuły

Historia skupia się na 93-letniej babci, która stała się celem oszusta i złodzieja. Człowiek do niej zadzwonił, udając jej wnuka (Fred Hechinger) i wyciągnął od niej dużą kwotę pieniędzy. Teraz kobieta decyduje się wziąć sprawy w swoje ręce. Bierze pistolet, swojego przyjaciela (Richard Roundtree), skuter i wyrusza w poszukiwaniu zemsty oraz odzyskania tego, co należy do niej.

W obsadzie są także Parker Posey, Clark Gregg, Nicole Byer oraz Malcolm McDowell. Film ma obecnie 98% pozytywnych recenzji krytyków ze średnią ocen 7,7/10.

Thelma - premiera w kinach w USA odbędzie się 21 czerwca. Na razie nie wiadomo, czy trafi on do Polski.