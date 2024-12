Aaron Taylor-Johnson o roli Quicksilvera w MCU. Aktor skomentował wersję Petersa

Źródło: Marvel

Aaron Taylor-Johnson wypowiedział się na temat specyficznej sytuacji sprzed ponad 10 lat, gdy jego rola jako Quicksilvera w MCU konkurowała z wersją Evana Petersa, który grał tę samą postać w uniwersum X-men. Przez to że prawa do historii z mutantami należały do 20th Century Fox, postacie z tych filmów nie mogły pojawiać się w świecie tworzonym przez Kevina Feigego. Jednak historia komiksowa postaci Quicksilvera związana była zarówno z Avengers, jak i X-Men. Stworzyło to wyjątkową sytuację, w której zarówno Marvel Studios, jak i 20th Century Fox mogły jednocześnie użyć tego bohatera w swoich produkcjach.

Co Aaron Taylor-Johnson myśli o Quicksilverze z X-Men?

Aaron przyznał, że nie żywi żadnego urazu wobec Petersa. Aktor wspomniał spotkanie na San Diego Comic-Con, gdzie obecna była obsada X-Men.

Powiedzieliśmy sobie wzajemnie, że możemy tu być i robić to co kochamy. Ale zabawne jest to, że robimy to w dwóch różnych wszechświatach.

Taylor-Johnson dodał potem jeszcze:

Podziwiam, co on był w stanie zrobić ze swoją postacią, z tymi wszystkimi fantastycznymi elementami, które ze sobą współgrały.

Aktor był rozbawiony pojawieniem się Petersa w serialu WandaVision, żartując, że nie rozumie dlaczego to nie on został wskrzeszony przez Wandę.

Aaron Taylor Johnson jeszcze w tym roku pojawi się w kolejnej produkcji superbohaterskiej Kraven Łowca, gdzie zagra główną rolę jako jeden z ikonicznych przeciwników Spider-Mana.