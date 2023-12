Thor 5 – faworyt do roli reżysera przerywa milczenie. Czy jest szansa, że nakręci film?

Źródło: Marvel

Przed kilkoma tygodniami Taika Waititi potwierdził, że nie stanie za kamerą szykowanego przez Marvela Thora 5. Film nie został jeszcze oficjalnie zapowiedziany, ale według plotek studio chce zdążyć z nakręceniem produkcji przed premierą Avengers: Secret Wars wyznaczoną na 2027 rok. Jednym z kandydatów na stołek reżysera ma być Gareth Edwards, twórca Łotra 1 i tegorocznego Twórcy. W najnowszym wywiadzie filmowiec został zapytany, czy jest szansa, że nakręci film dla Marvela.

Thor 5 - czy Gareth Edwards prowadzi rozmowy z Marvelem?

Edwards był zaskoczony, że jego nazwisko zostało powiązane z Thorem 5. Przyznał, że uwielbia filmy Marvela:

Widziałem te plotki. Żartobliwie wysłałem SMS z linkiem do mojej dziewczyn, z tekstem: „Nie chciałem, żebyś dowiedziała się w ten sposób”. Ale tak naprawdę nigdy nic o tym nie słyszałem. To całkowicie… internet to niesamowite miejsce. Uwielbiam te filmy. Kocham Marvela, wielu moich znajomych pracuje przy ich produkcjach. Uwielbiam wszystkie inne filmy i serie, chodzę na nie do kina. Większość z nich mam na DVD i Blu-ray.

Reżyser dodał, że woli pracować nad oryginalnymi filmami, ale w odpowiednich okolicznościach mógłby pracować dla Marvela:

Naprawdę chcę dalej zajmować się oryginalnymi filmami science fiction. Czy to była bardzo politycznie poprawna odpowiedź? Nigdy nie mówię nigdy. W odpowiednich okolicznościach, absolutnie bym się zgodził.

Jak zwykle bywa przy tak wczesnych projektach, rozmowy z reżyserami mogły jeszcze się nie rozpocząć lub na którymś etapie Marvel zrezygnował z Garetha Edwardsa. Reżyser mógł również odpowiedzieć wymijająco, ze względu na trwające właśnie rozmowy ze studiem.

Tym razem Marvel chce postawić na niego mroczniejszy, poważniejszy ton niż przy dwóch poprzednich filmach o Thorze. Gareth Edwards wydaje się więc odpowiednim kandydatem do tego projektu.

