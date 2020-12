Thor: Love and Thunder - członkini Strażników Galaktyki również pojawi się w filmie?

Marvel

Jakiś czas temu The Hollywood Reporter podał, że w obsadzie filmu Thor: Love and Thunder znalazł się Chris Pratt, który ponownie zagra Star Lorda znanego z serii Strażnicy Galaktyki i Avengers: Koniec gry. To zrodziło pytania o obecność innych członków drużyny znanej jako Strażnicy Galaktyki.

Okazuje się jednak, że nie tylko Chris Pratt uda się do Australii, gdzie realizowane będą zdjęcia do filmu. Wygląda na to, że także Pom Klementieff powtórzy swoją rolę Mantis w czwartej części przygód Thora. Aktorka na swoim Instagramie wrzuciła zdjęcie z informacją o lądowaniu w Sydney w Australii, gdzie trwać mają zdjęcia do filmu MCU. Także komentarz reżysera, Taiki Waititiego "pośpiesz się", może sugerować taki obrót spraw.

Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Pom Klementieff (@pom.klementieff)

Przypomnijmy, że pod koniec Avengers: Koniec gry, bohaterowie z dwóch filmów Jamesa Gunna udali się w przestrzeń kosmiczną razem z Thorem. Wydaje się zatem prawdopodobne, że przez jakiś czas zobaczymy ich wszystkich w obsadzie.

Thor: Love and Thunder - premiera w 2022 roku.