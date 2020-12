Marvel - Knull naciera, ale my mamy Hulka! Fenomenalna bitwa w komiksie bez słów

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Knull nie przestaje nacierać na uniwersum Marvela w ramach wydarzenia King in Black. Przypomnijmy, że w pierwszej odsłonie eventu złoczyńca wraz ze swoją armadą nadciągnął nad Ziemię, rozbijając w proch i pył przygotowaną przez Avengers i inne postacie obronę naszej planety - po rozerwaniu na pół Sentry'ego antagonista przykrył cały glob zbudowaną z symbionta powłoką. Opowieść trwa jednak nadal; jej kolejnym etapem stał się zeszyt z cyklu Immortal Hulk.

Jego scenarzysta, Al Ewing, zdecydował się na nietypowy, choć spotykany już w świecie powieści graficznych zabieg: w komiksie nie pada bowiem ani jedno słowo. Akcja została osadzona w okresie Bożego Narodzenia; wynędzniały Zielony Goliat przemierza więc ulice Nowego Jorku, strasząc swoim wyglądem pozostałych przy życiu mieszkańców. Później trafia on jednak na jednego z symbiontów Knulla - pomimo swojego osłabienia Hulk zdołał go pokonać.

Protagonista w tym momencie zdecydował się wrócić do ciała Bruce'a Bannera (którego umysł kontroluje obecnie inna z jego osobowości, Joe Fixit), próbując ukryć się w pobliskiej galerii handlowej. Sęk w tym, że tutaj także zaatakował go symbiont, jeszcze potężniejszy od poprzedniego. Zdając sobie sprawę, że słabością wroga jest dźwięk, Banner/Fixit włamał się do sklepu elektronicznego, włączając na cały głos muzykę. Ten fakt tak mocno wpłynął na symbionta, że główny bohater podpalił go za pomocą... zapalniczki i rozpylanego w jego kierunku gazu. Po zabiciu przeciwnika Banner/Fixit znów przemienił się w Hulka - ostatecznie Zielony Goliat... zaczął bawić się zabawkami w innym sklepie.

Spójrzcie na fragmenty komiksu (w galerii znajdziecie także materiał promujący zeszyt King in Black #5, który może zapowiadać śmierć Venoma):

King in Black: Immortal Hulk #1 - plansze

Zwraca się także uwagę, że atak na Hulka najprawdopodobniej nie był przypadkowy. Knull dąży bowiem do przejmowania kontroli nad potężnymi postaciami za pomocą swoich symbiontów - wcześniej uczynił tak choćby z Celestianami.