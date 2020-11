Thor: Love and Thunder niczym Avengers 5. Kiedy Strażnicy Galaktyki wejdą na plan?

Egmont/Marvel

Wygląda na to, że 4. faza Kinowego Uniwersum Marvela będzie obfitowała w wielkie widowiska. Portal The Hollywood Reporter podaje, że Thor: Love and Thunder ma rozmachem przypominać "Avengers 5". Nie znamy szczegółów fabuły, ale na ekranie powinniśmy zobaczyć dwóch Thorów (Chris Hemsworth i Natalie Portman), Tessę Thompson jako Valkyria i przynajmniej jednego członka Strażników Galaktyki w postaci Chrisa Pratta.

Jeśli zaś chodzi o trzecią odsłonę przygód Strażników Galaktyki, zdjęcia mają rozpocząć się drugiej połowie 2021 roku. To oznacza, że Marvel Studios najpierw zacznie kręcenie Czarnej Pantery 2 i Ant-Mana 3. Szczegóły dotyczące fabuł nadchodzących widowisk MCU nie są jednak niestety znane.

Thor: Love and Thunder zadebiutuje 11 lutego 2022 roku.