Thor: Love and Thunder - Nowy Asgard na zdjęciach z planu

W Australii trwają prace na planie kolejnego widowiska MCU, Thor: Love and Thunder. Co jakiś czas do sieci trafiają nowe zdjęcia zza kulis produkcji. Teraz mamy fotki pokazujące nam Nowy Asgard, ulokowany w miejscu, którym dawniej było miasto Tønsberg w Norwegii, gdzie przez wieki ukrywany był Tesseract. "Przeprowadzka" była konieczna po tym, jak Surtur zniszczył Asgard na koniec filmu Thor: Ragnarok.

Przypomnijmy, że Królową Nowego Asgardu została Valkyria (Tessa Thompson). Wciąż jednak nie znamy szczegółów fabularnych filmu, ale wiele podpowiada nam postać antagonisty, w którego wcieli się Christian Bale. Zagra on Gorra, znanego także z wiele mówiącego przydomka "Rzeźnik Bogów". Na pewno więc trudne zadanie przed Thorem (Chris Hemsworth). Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia scenografii Nowego Asgardu:Chris Hemsworth

W tytułowej roli powróci oczywiście Chris Hemsworth. W obsadzie są jeszcze Tessa Thompson, Christian Bale oraz Natalie Portman. Za kamerą ponownie Taika Waititi.

Thor: Love and Thunder - premiera filmu w USA została zaplanowana na 6 maja 2022 roku.