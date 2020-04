Thor: Love and Thunder - Taika Waititi o tym, dlaczego opóźnienie filmu jest korzystne

Thor: Love and Thunder będzie czwartą odsłoną przygód Thora, któremu towarzyszyć będą także Valkyria oraz Jane Foster. Przez pandemię koronawirusa, film został przesunięty na 11 lutego 2022 roku. Reżyser filmu, Taika Waititi w rozmowie z Games Radar zdradził, dlaczego jego zdaniem nie jest to takie złe.

Choć oczywiście fani chcieliby zobaczyć ten film jak najszybciej, to jednak Waititi jest zadowolony z możliwości upewnienia się, że cały projekt został idealnie przemyślany.

Jedną z pozytywnych rzeczy, które mogę wyciągnąć z zaistniałego kryzysu związanego z koronawirusem, to to, że będę miał tyle czasu ile potrzebuję na scenariusz oraz inne tego typu rzeczy. Wciąż tworzymy skrypt Love and Thunder i myślę, że dobrze jest po prostu móc robić to dalej, a wtedy masz większą pewność, że jest to naprawdę dobry scenariusz. Zwłaszcza przy pisaniu, powinieneś poświęcić na to tyle czasu, ile to możliwe, aby dobrze napisać swoją historię, a tego czasu nie zawsze dostaje się tyle ile trzeba. Kino jest branżą, w której wiecznie narzekasz na brak czasu.

Waititi dodał także, że w tej chwili poświęca bardzo dużo czasu na pracę także nad innymi aspektami filmu, aby jak najlepiej wykorzystać zaistniałą sytuację. Podsumował całą wypowiedź, dając jasno do zrozumienia, że ​​chce stworzyć najlepszy film.