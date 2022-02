Thor: miłość i grom - tak dobrego spojrzenia na Potężną Thor jeszcze nie było. Ważny szczegół Mjolnira

Egmont/Marvel

Thor: miłość i grom doczekał się nowych zdjęć zabawek. Jak same figurki i klocki LEGO mają minejsze znaczenie, tak grafiki na pudełkach to - jak do tej pory - najlepsze spojrzenie na Thora i Potężną Thor w ich kostiumach. Dzięki temu widzimy, jak Chris Hemsworth oraz Natalie Portman będą wyglądać na ekranach kin.

Thor: miłość i grom - zdjęcia zabawek

Thor: miłość i grom

Zabawki zdradzają ważny szczegół! Do tej pory wiedzieliśmy, że Potężna Thor będzie władać Mjolnirem, ale nie wiedzieliśmy, skąd go weźmie, skoro w Thor: Ragnarok został on zniszczony. Zabawka wyraźnie pokazuje dostrzegalne rysy na młocie, co może sugerować, że jest to odbudowany ten sam znany nam Mjolnir. Co ciekawe, w zestawie LEGO Walkiria jest podpisana jako King Walkiria. Jest też Gorr, rzeźnik bogów, który jest raczej zgodny z tym, co widzieliśmy na pierwszych zdjęciach z planu. W tę rolę wciela się Christian Bale.

Thor: miłość i grom - premiera 8 lipca 2022 roku tylko w kinach.

