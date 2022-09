Thor: miłość i grom - usunięta scena w sieci. Rozmowa z synem Zeusa

Marvel

Pierwsza usunięta scena z filmu Thor: miłość i grom nosi tytuł Looking for Zeus, czyli poszukiwania Zeusa. Zostanie ona dołączona do materiałów dodatkowych wydania Blu-ray, który w USA wychodzi 27 września 2022 roku. Jest to jedna z czterech scen, które tam się znajdą.

Thor: miłość i grom - usunięta scena

Scena ma niedokończone efekty specjalne, więc widzimy, że tło raz jest komputerowe, raz widzimy blue screen. Thor, Walkiria i Korg przybywają do miasta Zeusa i chcą audiencji u boga. Natrafiają jednak na jednego z jego synów Dionizosa, w którego wciela się Simon Russell Beale. Dzięki braku efektów specjalnych możemy zobaczyć, jak Taika Waititi, także reżyser widowiska, wcielał się w Korga na planie.

Thor: miłość i grom - usunięte sceny [OPISY]

Looking for Zeus (w poszukiwaniu Zeusa) - Thor, Valkyrie i Korg wpadają na Dionizosa, próbując zdobyć audiencję u Zeusa.

Wasting Time (marnowanie czasu) - Star-Lord i Mantis przekonują Thora, by pomógł w ich sprawie.

A Safe Vacation (bezpieczne wakacje) - nonszalancki Thor rozmawia ze spanikowanym Star-Lordem i Mantis w środku chaosu, a dzięki eksplozji Korg pojawia się w scenie.

Fighting For You (walcząc dla ciebie) - Zeus daje Thorowi specjalne narzędzie, by mu pomóc.

Thor: miłość i grom - premiera w Disney+ już 8 września 2022 roku.

