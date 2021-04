Thor, głupek i łajdak. Wonder Woman spotka przedziwną wersję boga burzy

DC

Ledwie wczoraj donosiliśmy Wam, że Wonder Woman podniesie Mjolnir. Wygląda jednak na to, że podróż Amazonki przez Walhallę będzie nawet ciekawsza, niż początkowo zakładaliśmy. Na drodze bohaterki stanie bowiem Thor, przy czym zapomnijcie w tym przypadku o znanym z MCU herosie o dobrym sercu. Bóg burzy w świecie DC to pierwszorzędny łajdak i półgłówek.

Po wydarzeniach ukazanych w seriach Future State, Death Metal i zeszycie Infinite Frontier #0 Diana trafiła do nordyckich zaświatów, odkrywając, że nad Asgard może nadciągać Ragnarok, a wszystkie Walkirie w tajemniczy sposób zniknęły. W komiksie Wonder Woman #771 tytułowa bohaterka poszuka pomocy u samego Thora, który jednak bardziej niż do bitki skory jest do raczenia się miodem pitnym i kawałkiem mięsa.

Bóg burzy będzie zupełnie niewzruszony na informacje o śmierci asgardzkich wojowników ("to naturalny cykl"), zacznie Amazonkę uciszać lub nazywać ją "kochaniem", akcentować, że nie jest "herosem, tylko bogiem", by na samym końcu stwierdzić, że nie ma czasu na "głupotki" Diany. Wonder Woman po tym spotkaniu określi Thora wprost mianem "okropnej" postaci. Spójrzcie sami:

Wonder Woman #771 - plansze

Wonder Woman #771 zadebiutuje na amerykańskim rynku już jutro, 14 kwietnia.