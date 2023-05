Thorgal - powstaje gra fabularna. Łukasz Orbitowski jest zaangażowany w jej powstawanie

fot. Dark Rabbit Polska

Dark Rabbit Polska poinformowało, że powstaje pierwsza gra fabularna w uniwersum Thorgala. Co więcej nie będzie to polskie wydanie obcojęzycznego tytułu, a w pełni polska produkcja, w której powstawanie zaangażowany jest pisarz Łukasz Orbitowski. Jest on odpowiedzialny za opis i przedstawienie świata, w którym rozgrywać się będzie cała przygoda.

Nadchodząca gra fabularna ma korzystać z zasad wprowadzonych w poprzednich grach Dark Rabbit Polska, a konkretnie MidGuard i Herosi vs Horrory. Mają one być jednak zmodyfikowane, a w opisie wspomniano o "odchudzonej i przystępniejszej formie". Twórcy zapowiadają, że będzie to coś zarówno dla miłośników komiksów o Thorgalu, jak i osób, które nigdy wcześniej nie miały z nimi doświadczenia. Wszystkie niezbędne informacje mają bowiem być zawarte w samym podręczniku.