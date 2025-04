Niesamowity film science fiction od dwóch studentów z Arizony. Oto zapowiedź The Glass Planet

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Reklama

Mówi się, że to horror jest gatunkiem, który pozwala na zdobycie doświadczenia początkującym i aspirującym twórcom filmowym. Wielu wielkich tak zaczynało. O wiele trudniejsze jest stawianie pierwszych kroków w gatunku science fiction, które wymaga ogromnych umiejętności w zakresie tworzenia świata przedstawionego. To zadanie wyszło dwóm studentom z University of Arizona, Gaëlowi Baupowi i Matthew Maximowi.

Co z 3. sezonem anime Solo Leveling? Nowa aktualizacja

Ich produkcja The Glass Planet to krótkometrażowy film science fiction, który zdobywa rozgłos w USA. Gaël jest studentem filmoznawstwa i to on zajął się reżyserią i scenariuszem. Efekty specjalne samodzielnie tworzył Maxim przy użyciu programu Blender, który na co dzień studiuje fizykę. Reżyser pojawił się nawet na moment w telewizji ABC, gdzie opowiedział o produkcji. Przekaz młodego twórcy był prosty: nie trzeba wiele aby stworzyć film. Wystarczy wyjść i zacząć kręcić.

Oto krótka zapowiedź 30-minutowego The Glass Planet, które może wkrótce pojawi się w serwisie YouTube, a które zadebiutuje 10 maja 2025 roku podczas prezentacji organizowanej przez uczelnię:

The Glass Planet - opis fabuły

Młody astronauta postanawia wyruszyć w ślad za zaginionym ojcem i w ten sposób trafia na tytułową planetę szkła, z której nikt nigdy nie wrócił. Musi stawić czoła zagrożeniom na planecie, ale też tajemnicy związanej ze zniknięciem ojca.