Thorgal: The Card Game - zbiórka na Kickstarterze wystartowała i cieszy się sporą popularnością

fot. materiały prasowe

Thorgal: The Card Game to nadchodząca gra karciana w świecie znanym z kultowej komiksowej serii autorstwa Jeana Van Hamme'a i Grzegorza Rosinśkiego. Karcianka będzie nastawiona na rywalizację i umożliwi zabawę dla od 2 do 4 graczy. Do wyboru oddane zostaną cztery zróżnicowane frakcje, a tym co ma wyróżniać tę pozycję na tle konkurencji jest mechanika dwóch talii zawierających karty przeznaczenia oraz karty zguby, które mają różne efekty wpływające na rozgrywkę.

Zbiórka mająca na celu pozyskanie środków na sfinansowanie gry dostępna w serwisie Kickstarter. Akcja crowdfundingowa cieszy się sporym zainteresowaniem - dość powiedzieć, że zakładaną kwotę zebrano w zaledwie dwie godziny. Aktualnie na koncie twórców znajduje się ponad 139 tysięcy złotych, a więc sporo ponad minimalną zakładaną kwotę wynoszącą 42560 zł.