Jak bardzo szybki chcesz mieć monitor? Asus odpowiada – tak

To obecnie najszybszy monitor dostępny na rynku, skierowany głównie do profesjonalnych graczy i entuzjastów e-sportu. Specyfikacja techniczna monitora Asus ROG XG248Q5G-P prezentuje się wyjątkowo imponująco. Urządzenie ma 24,1-calowy ekran o rozdzielczości Full HD, oparty na panelu Super TN, który zapewnia niezwykle szybki czas reakcji na poziomie 0,1 ms. Bazowa częstotliwość odświeżania wynosi 240 Hz, jednak dzięki możliwości podkręcenia, użytkownik może osiągnąć nawet 480 Hz lub rekordowe 610 Hz. Tak wysoka wartość jest obecnie jedną z najwyższych dostępnych na rynku i daje przewagę szczególnie w szybkich grach turniejowych. Monitor oferuje szerokie pokrycie kolorów, sięgające 90% przestrzeni DCI-P3, co przekłada się na żywsze i bardziej realistyczne barwy. Jeśli chodzi o łączność, model ten wyposażono w porty DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 oraz klasyczne wyjście audio jack na słuchawki przewodowe. Dodatkowo obsługuje technologie synchronizacji obrazu NVIDIA G-Sync oraz AMD FreeSync Premium, co eliminuje efekt rozrywania ekranu i poprawia płynność wyświetlania.

Zaawansowane funkcje monitora Asus ROG XG248Q5G-P skupiają się na maksymalizacji komfortu i skuteczności rozgrywki. Jedną z kluczowych innowacji jest zastosowanie technologii podwójnego podświetlenia Dynamic Picture Clarity 2.0 oraz ELMB 2 (Extreme Low Motion Blur), co znacząco redukuje rozmycie ruchu i jednocześnie zwiększa jasność obrazu, co jest szczególnie istotne w dynamicznych grach. Asus wprowadził również autorskie rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, takie jak wyświetlanie wirtualnego celownika na ekranie oraz dynamiczne rozjaśnianie cieni, co pozwala graczom na lepszą widoczność nawet w najciemniejszych fragmentach sceny. Dzięki temu mogą oni szybciej reagować i zyskać przewagę nad przeciwnikami. Wszystkie te ulepszenia sprawiają, że monitor jest idealnym wyborem dla profesjonalnych graczy oraz osób, które oczekują najwyższej wydajności w grach e-sportowych.

Asus zaprezentował również drugi monitor gamingowy – ROG XG32UCG, który wyposażony jest w 32-calowy panel Nano IPS o dwóch trybach pracy: 4K przy 160 Hz lub Full HD przy 320 Hz. Czas reakcji panelu wynosi 0,3 ms, a pokrycie przestrzeni DCI-P3 to aż 95%. Deklarowana przez producenta jasność monitora to maksymalnie 350 nitów w SDR oraz 400 nitów w HDR. Cena na rynku chińskim wyniesie 3999 juanów (około 1100 złotych).

Superszybki Asus ROG XG248Q5G-P to kolejny krok w wyścigu producentów monitorów o najwyższą częstotliwości odświeżania. Warto jednak zauważyć, że osiągnięcie tak ekstremalnych częstotliwości odświeżania wymaga bardzo wydajnych kart graficznych nawet przy niższych rozdzielczościach. Nie jest też jasne, czy jakiekolwiek gra może faktycznie wykorzystać tak wysoką częstotliwość odświeżania – z wyjątkiem być może Doom Eternal, który działa na wysoce skalowalnym silniku id Tech 7.

Specyfikacja techniczna Asus ROG XG248Q5G-P

Przekątna: 24,1 cala

Typ panelu: Super TN (Super Twisted Nematic)

Rozdzielczość: Full HD (1080p)

Częstotliwość odświeżania: bazowo 240 Hz, z możliwością podkręcenia do 480 Hz lub 610 Hz

Czas reakcji: 0,1 ms (GtG)

Pokrycie kolorów: 90% przestrzeni DCI-P3

Obsługa NVIDIA G-Sync Compatible

Obsługa AMD FreeSync Premium

Złącza: DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, słuchawkowe (audio jack), USB Type-C z obsługą Power Delivery

Dostępność i cena

Monitor ROG Strix XG248Q5G-P ma trafić do sprzedaży w maju 2025 roku. Cena została ustalona na poziomie: 7999 juanów (około 4150 złotych). Początkowo monitor będzie dostępny wyłącznie na rynku chińskim, co sugeruje publikacja danych technicznych na platformie Bilibili. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku pojawi się również na innych rynkach, ale w dobie wojen celnych trudno wyrokować kiedy i jaką będzie miał cenę.